Culmea politicii: Moțiunea de cenzură dărâmă opoziția! Moțiunea de cenzura anunțata pe 14 iunie, cu scopul daramarii Guvernul, a reușit sa sparga opoziția. Co-președintele AUR, Claudiu Tarziu, anunța vineri ca parlamentarii formațiunii nu au de ce sa susțina moțiunea de cenzura pentru ca „nu are cum sa fie adoptata” și pentru ca este doar un „exercițiu de imagine al PSD”, iar social-democrații sunt „o anexa a PNL”. „Nu, PSD nu este in opoziție, iar anunțata moțiune de cenzura este doar un exercițiu de imagine al PSD, fara sorți de izbinda, pe care AUR nu are motive sa-l susțina. PSD se putea dovedi partid de opoziție miercuri, 28 Mai, daca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

