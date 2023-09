Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din comuna Livada, județul Arad, au facut o ceremonie fastuoasa cu paine, sare și taiat de panglica, deși nu s-a inaugurat nimic. Evenimentul a fost organizat pentru a marca inceperea lucrarilor la canalizare. De la eveniment nu a lipsit nici președintele Consiliului Județean, Iustin…

- BNR sprijina programul de austeritate al Guvernului, anunța guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Guvernatorul adauga ca decizia este una politica, iar tara noastra nu are nevoie in aceste momente de un „alt taraboi”. „Acum sprijinim un program al Guvernului de ajustare fiscala, ca sa nu-i spun corectie.…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, s-a referit, duminica, intr-un discurs sustinut la Mausoleul de la Marasesti, la patriotismul eroilor cazuti in razboaie si a subliniat ca, in contextul razboiului din Ucraina, „Romania este de partea buna a istoriei”. „De fiecare data cand vrem sa intelegem…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a anunțat ca este nevoie de masuri drastice, nu ca cele anunțate de premierul Marcel Ciolacu ”Sa se renunte la facilitati si portite de optimizare fiscala, iar ANAF sa colecteze mai bine”. „Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca Eduard Hellvig nu a incetat nici o zi sa faca politica, din postura de director al Serviciului Roman de Informații. Drula a mai afirmat ca fostul șef al SRI se intoarce la PNL, alaturi de colegii sai, unii „cu epoleții la vedere, alții cu epoleții acoperiți”.…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Unul dintre obiectivele Președinției poloneze a Uniunii Europene in 2025 va fi aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat președintele Poloniei, Andrzej Duda, citat de agenția Rador. Președintele polonez a punctat trei obiective principale ale președinției Poloniei. „Prima este aprofundarea…