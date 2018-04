Stiri pe aceeasi tema

- Sensul giratoriu din cea mai importanta intersectie a orasului Hunedoara este pregatit pentru Centenarul Marii Uniri! Acesta a fost decorat in culorile tricolorului, pentru ca - spun autoritatile - le va aminti tuturor celor care viziteaza Castelul Corvinilor ce eveniment important marcam in acest an

- Sensul giratoriu temporar aflat la intrarea in cartierul Barabant din Alba Iulia mai mult incurca traficul decat sa-l fluidizeze. Un cititor Alba24 ne-a semnalat o problema observata la amplasamentul rutier aflat la intersectia strazilor Alexandru Ioan Cuza cu Garii si Muresului. Balizele din plastic…

- Imagini mai putin obisnuite au fost surprinse vineri de o camera de supraveghere montata pe bordul unui autoturism care circula dinspre Gura Humorului spre Suceava, pe drumul national 17.Traficul parea ca se deruleaza fara nici un fel de problema, si nimic nu lasa de inteles ce avea sa urmeze. ...

- Traficul se desfașoara cu dificultate miercuri dimineața, in jurul orei 9.30, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un TIR s-a defectat și a ramas in sensul giratoriu din dreptul stației de carburanți OMV, blocand una dintre benzile de circulație. Un echipaj de poliție se…

- Traficul este ingreunat la ieșire din Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din cauza unui TIR care s-a defectat in sensul giratoriu din zona stației de carburanți OMV. La fața locului se afla un echipaj de poliție care dirijeaza circulația. Revenim cu amanunte.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la iesire din municipiul Constanta, in sensul giratoriu catre Cumpana. Din primele informatii in accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Traficul a fost ingreunat in zona. ...

- In data de 15.02.2018, in jurul orei 19.00, un echipaj de poliție rutiera s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o persoana care traversa strada trecerea de pietoni amplasata langa sensul giratoriu de la intersecția bulevardului 22 Decembrie cu bulevardul Nicolae Balcescu, din municipiul…

- Traficul rutier a fost blocat vineri dimineața, timp de mai multe minute, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, dupa ce un TIR nu a reușit sa treaca de sensul giratoriu aflat la intersecția cu strada Garii din zona Barabanț. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini coloana de autovehicule, vineri…