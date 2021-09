Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care iși incalzesc locuințele cu lemne de foc: TVA-ul la acest sortiment ar putea fi redus la doar 5%, fața de 19%, din aceasta toamna. Un pas important a fost facut marți, cand Comisia de Buget – Finanțe din Senatul Romaniei a votat un raport favorabil pentru inițiativa de…

- Companiile de utilitati din Marea Britanie vor sa obtina un spijin din partea Guvernului, in conditiile in care explozia preturilor la electricitate si gaze naturale ameninta sa arunce furnizorii in faliment, transmite Bloomberg.

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de

- Vești crunte pentru milioane de romani! S-a aflat de ce s-au scumpit gazele in țara noastra. Ce nu spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, cand da vina pe ruși. Oamenii trebuie sa știe asta. Anunț-șoc pentru toți romanii Scumpirea gazelor in Romania ar fi cauzata, de fapt, de o „furtuna perfecta”.…

- Asociația Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER propune, intr-o scrisoare adresata autoritaților, o serie de masuri pentru reducerea facturilor la energie, una dintre masuri fiind reducerea sau scutirea...

- Cauzele reale sunt tranzacțiile speculative realizate de furnizori și distribuitori, in timp ce guvernanții ignora consumatorii afectați de valul de scumpiri, arata o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Daca la populație efectele se vor vedea din toamna, bugetele firmelor resimt deja criza, a…

- Asociatia Energia Inteligenta a prezentat sase cauze care au determinat scumpirea gazelor naturale in Romania, avertizand guvernantii ca „ceasul ticaie si in cateva luni de zile anumite actiuni vor fi ireversibile”.

- Astazi, in localitatea Șanț, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Un autoturism a acroșat gardul unui imobil, dupa care s-a rasturnat.La locul accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Sangeorz-Bai, care au gasit patru victime, dintre care…