- Armata rusa isi pregateste cele mai avansate tancuri din dotare inainte de a le trimite pe front sfintindu-le si punand la bord scrisori de la copii, in speranta ca vor fi protejate in lupta. Tancurile T-90 M au fost fabricate la uzina Uralvagonzavod, din Nijni Taghil. Blindatele urmeaza sa fie incarcate…

- Cele mai moderne tancuri din dotarea armatei ruse, modelul T-90M, sunt incarcate in trenuri care le vor duce pe frontul din Ucraina. Acestea au fost produse la uzina Uralvagonzavod, din Nijni Taghil.

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Conflictul din Ucraina aduce pierderi grele unora dintre cele mai capabile unitati ale Rusiei, a declarat Ministerul britanic al Apararii in ultimul sau raport de informatii, informeaza Theguardian.com.

- Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de atacurile aeriene ruse, a anunțat miercuri consiliul municipal intr-o postare online, relateaza Reuters. Mai multe persoane ar fi ranite, printre care și femei care erau in travaliu. UPDATE Aproximativ 17 persoane au fost ranite, a declarat…

- Ucraina deține sisteme de aparare și armament antitanc livrate de Statele Unite ale Americii. Lansatorul de rachete FGM-148 Javelin este considerat de militarii ucraineni o arma minune, iar aceștia au facut icoane.

- Meta Platforms Inc. a restrictionat unele conturi din Ucraina, inclusiv unele apartinand unor organizatii media de stat rusesti, la cererea guvernului ucrainean, a anuntat duminica, intr-un mesaj pe Twitter, Nick Clegg, seful departamentului de afaceri globale al companiei care detine Facebook.…

- Șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat sancțiuni dure impotriva Rusiei dupa invazia Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la contul Twitter a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dupa cum a menționat șeful Comisiei Europene, "președintele Putin…