Mai intai, s-a laudat peste tot ca, prin ”eforturile” depuse, a reușit sa cumpere un aparat PCR (testare rapida Covid) pentru Spitalul din Giurgiu (dar nu in ”toiul” pandemiei, ci spre sfarșit...). Apoi, a inceput sa se planga ca respectivul aparat nu poate fi folosit pentru ca ”nu vrea Ministerul Sanatații sa il autorizeze”... Este vorba de șeful CJ Giurgiu, Marian Mina, care, de altfel, in ultimele doua luni s-a facut remarcat strict prin lamentari și critici la adresa Guvernului, nicidecum prin masuri concrete de dotare a Spitalului, care este in...