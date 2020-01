Stiri pe aceeasi tema

- O tanara inotatoare, studenta la medicina, care a reușit sa prinda una din cele trei cruci aruncate de IPS Teodosie in apa, acuza ca a fost bruscata de un barbat care i-a smuls crucea din mana.In imaginile surprinse cu momentul in care IPS Teodosie, aflat intr-o barca pe mare, in zona Cazinoului din…

- O sportiva in varsta de 24 de ani a recuperat, luni, una din cele trei cruci aruncate in mare de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, spunand ca obiectivul sau acum il reprezinta calificarea la Jocurile Olimpice. IPS Teodosie a spus ca nu a avut emotii sa iasa cu barca pe mare, afirmand ca se astepta…

- Campioana constanteana la Triatlon, Antoanela Manac, a prins defapt una dintre cele trei cruci aruncate de IPS Teodosie, in Marea Neagra, in ziua de Boboteaza. Totul se vede pe filmare. Unul dintre barbati a smuls crucea din mana femeii si a venit cu ea la mal."Ce se mai fura Crucea de Boboteaza.Momentul…

- Biserica Ortodoxa va praznui luni, 6 ianuarie, Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei Duminica, 5 ianuarie ora 7.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii…