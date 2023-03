Culmea! Femeie sub influenţa alcoolului, la volanul unui taxi, în Ploieşti! V.S. O femeie s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prinsa sub influența alcoolului, la volanul unui taxi, pe raza municipiului Ploiești. Potrivit IPJ Prahova, sambata seara, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați prin apel 112 ca un autoturism de tip Taxi circula haotic pe strada Gheorghe Doja. ”Polițiștii rutieri s-au deplasat in zona indicata, ulterior, identificand autoturismul in cauza, iar la volanul acestuia se afla o femeie in varsta de 60 de ani, din comuna Blejoi. Intrucat aceasta emana halena alcoolica a fost testata cu aparatul etilotest… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

