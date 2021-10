O situatie aberanta, care poate ilustra starea de degradare si nepasare ce exista in multe locuri in privinta spatiilor pentru invatamant din judet. Intr-un sat iesean exista o scoala a carei constructie a inceput inca din 2006, si care de 15 ani de zile se degradeaza an de an. Mai grav: acum nimeni nu are acte privind investitia. Desi s-au cheltuit acolo sute de mii de lei, autoritatile locale actuale spun ca nici macar nu pot aloca bani in continuare, pentru a continua investitia de care elevii din sat au mare nevoie. „Nu am gasit niciun proiect, niciun contract", spune primarul actual. Autoritatile…