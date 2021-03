Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Claudiu Pandaru a postat pe Facebook un clip cu protestatarii de la Spitalul Judetean din Bacau. Oamenii au intrat in curtea unitatii medicale si au inceput sa strige "asasinii" si "hotii". "Nu, acesta mana de indivizi nu reprezinta Romania! Toleranta fata de astfel de specimene are o limita.…

- Reprezentantii USR Galati au depus o plangere penala pentru distrugere, dupa ce la intrarea in sediul partidului, au fost gasiti, in aceasta dimineata, saci si cutii cu gunoi menajer si deseuri reciclabile, iar sigla filialei USR a fost vandalizata. „In aceasta dimineata sediul cabinetului parlamentar…

- Miercuri au loc mai multe percheziții in București și in județele Ilfov, Bacau, Brașov, Calarași, Giurgiu, Ialomița și Vaslui in doua dosare penale in care sunt vizați samsari care vand mașini la mana a doua. In total sunt efectuate 62 de percheziții domiciliare. „La data de 17 martie 2021, polițiști…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de duminica spre luni in zona seismica Vrancea. Seismul, care a avut loc la 00:34:28, s-a produs la adancimea de 144 de km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 21.32.53, ora Romaniei. Seismuls-a produs la adancimea de 123 de kilometri.…

- Andreea Moldovan, secretar de stat din ministerul Sanatații și fost director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a anunțat luni la Europa FM ca se schimba din nou strategia de testare pentru depistarea cazurilor de COVID-19. Secretarul de stat din ministerul Sanatații a explicat ca…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Seismele au fost medii, insa activitatea seismica din acest inceput de an este una destul de ridicata. Trei cutremure s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de 3, 3,8 si 2,4…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul s-a produs la o adancime de 77 de kilometri, informeaza Agerpres. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 81 km est de Brasov, 92 km sud de Bacau,…