Stiri pe aceeasi tema

- O echipa multidisciplinara, formata din avocați specializați in litigii fiscale din cadrul Reff & Asociații| Deloitte Legal și consultanți fiscali din cadrul Deloitte Romania, a obținut, in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), o importanta soluție de anulare a unor decizii de impunere emise…

- Traian Basescu ar fi fost dus in aceasta dimineata la o clinica din Paris. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi suferit un accident vascular cerebral. S-ar fi prezentat cu tensiune mare la spital, apoi ar fi fost confirmat cu AVC.Informația nu este confirmata oficial pana in acest moment.Fostul…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care se desființeaza Secția Speciala, iar competențele acesteia vor fi preluate de parchetele obișnuite. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Se desființeaza Secția Speciala. Cine preia competențele Competentele Secției…

- Ministerul Finanțelor propune alocarea unui total de un miliard și jumatate de lei ca plafon al garanțiilor ce pot fi emise in acest an pentru programul „Prima Casa" și incheierea de polițe de asigurare impotriva tuturor riscurilor pe toata durata finanțarii. Ediția 2022, redenumita „Noua Casa", prevede…

- "Pana in acest moment, nu avem pe masa niciun proiect, nici al Legii pensiilor, nici salarizare, nici reforma administrației, avem o varianta a legii offshore, la care ne-am uitat și care se va discuta saptamana viitoare dar, noi discutam acum lucruri fara a avea chestii concrete," a afirmat Florin…

- Zeci de oameni protesteaza joi in București pentru eliminarea starii de alerta, dar și pentru stoparea vaccinarii copiilor impotriva COVID-19, decise de autoritați pentru controlul pandemiei. Protestatarii au ieșit in strada exact in a doua zi consecutiva cu un numar uriaș de infectari, peste 30.000.…

- O problema de constitutionalitate lasata in aer de Parlament se sparge in capul cetatenilor. O ieseanca a cerut instantei numirea unui tutore al mamei sale, grav bolnava. Solicitarea a fost insa respinsa, pentru ca parlamentarii au uitat sa reglementeze o problema legislativa, dupa ce un paragraf din…