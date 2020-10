Culmea asfaltării. Asfalt doar pe jumătate de stradă Minune olteneasca, o strada a fost asfaltata pe jumatate, iar cealalta jumatate a ramas cu vechiul covor asfaltic. Acum, pe buna dreptate si asfaltatorii au executat ce li s-a comandat, o jumatate de strada si un trotuar. „Minunea” se intampla in Dolj pe strada Preciziei din Craiova…. sau pe strada Siloz din comuna Carcea. Strada apare in domeniul public al Craiovei sub denumirea Preciziei, dar si in domeniul public al comunei Carcea sub denumirea, strada Siloz. Ca sa fie treaba, treaba o jumatate de strada este in Carcea, cealalta jumatate este in Craiova. Pe o strada de la periferia Craiovei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

