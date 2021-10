Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sosirea oamenilor legii, atacatorul a reușit sa fuga cu o camioneta pentru remorcari. Acesta purta inca echipamentul medical specific, potrivit martorilor.Vehiculul a fost sesizat de poliție in oraș o, ora mai tarziu, dupa ce a un trecator a anunțat forțele de ordine in legatura cu prezența…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat sambata la Congrsul PNL din București, unde 5.000 de oameni au venit și au stat in grup pentru a vota noul președinte al PNL. Iohannis a fost surprins de camerele de supraveghere fara masca pe fața, in timp ce se afla langa Florin Cițu și…

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a facut precizari la cinci ore dupa ce a anunțat spațiile unde se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in Capitala. CMBSU a spus ca in textul inițial s-a strecurat o „eroare materiala de redactare”, prin urmare a fost…

- Un barbat a fost dat afara dintr-un troleibuz, de catre ceilalți pasageri, cu scandal, din cauza ca nu purta masca de protecție. Barbatul a incercat de mai multe ori sa intre in mijlocul de transport, insa accesul i-a fost blocat de un alt pasager. Intre cei doi s-a iscat o cearta și chiar imbrinceli.…

- Un barbat dat disparut dintr-o locație din Sectorul 2 din București, unde s-au identificat urme ce pareau a fi sange, a fost gasit mort, joi, pe un teren viran, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Poliția Capitalei. Victima a avut un conflict in urma cu o luna cu un cunoscut, individul fiind…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca s-a agreat de principiu ca elevii nu vor mai purta masca la orele de educație fizica, nici in interior nici in exterior. O decizie finala nu a fost luata inca. Daca nu se poate organiza ora de sport fara masca de protecție, atunci ora de educație…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a fost ucis cu bestialitate in plina strada. Victima a fost atacata la scurt timp dupa ce retrasese mai mulți bani de la un bancomat. Batranul a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz. Din cauza ranilor grave, victima a murit la spital.Poliția Capitalei a…

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din București, a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, iar apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din sectorul 3. Din cauza ranilor grave, victima a murit la spital. Poliția Capitalei a anunțat, astazi, ca a fost…