- "Azi dimineata (joi, 19 iulie – n.r.), o surpriza extrem de neplacuta in Cluj Napoca, in autobuzul 35. Am dus din nou pisicuta cu piciorul fracturat la rebandajat si am luat autobuzul. Pisica o duc intotdeauna in cusca transportoare tipica, legala pentru siguranta ei, si am fost amendata cu 35 lei…

- O femeie a fost amendata pentru ca a urcat cu pisica in autobuz, la Cluj-Napoca, in județul Cluj. Femeia a povestit, pe un grup dedicat iubitorilor de animale, cum a fost amendata, intr-un mijloc de transport, in timp ce isi ducea felina bolnava la veterinar, informeaza ziardecluj.ro . Azi dimineata…

- Un jandarm clujean aflat în timpul liber a reușit sa prinda un hoț din buzunare care acționa într-un autobuz. ”Luni, 09 iulie a.c., în jurul orei 16.00, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, aflat…

- Echipa Romaniei de Fed Cup nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a meciurilor din Grupa Mondiala, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Tenis (ITF). Cehia, SUA, Belarus si Franta sunt capii de serie, celelalte patru echipe din Grupa Mondiala fiind Australia, Belgia, Germania si Romania.…

- Supraveghetoarea de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz din Cluj-Napoca, acuzata ca ar fi lovit o eleva și a amenințat-o cu moartea, a fost sanctionata cu desfacerea disciplinara a contractului de munca. Decizia a fost luata de Consiliul de Administratie al scolii.

- În cuprinsul cererii de finanțare este prevazuta și achiziția a 22 de tramvaie noi. Singurul ofertant în licitatia pentru noile mijloace de transport nepoluante este, potrivit clubferoviar.ro, producatorul de material rulant Astra Vagoane Calatori Arad, potrivit infocluj.eu.…

- Doi tineri drogați au fost filmați într-un autobuz din Cluj-Napoca. Cei doi tineri, care au între 16 și 17 ani, stau inerți pe scaun. Cel care i-a filmat a precizat ca nu aveau nicio reacție și se mișcau în reluare. În…

- Primele autobuze electrice care vor circula in Romania, pe strazile din Cluj-Napoca, asteapta ultima inspectie pentru a fi livrate. Vehiculele Urbino 12 Electric sunt pregatite de plecare in fabrica Solaris din Polonia, compania care a castigat licitatia privind furnizarea autobuzelor, scrie Mediafax.…