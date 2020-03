Deși rolul sau din serialul ”Vlad” este unul extrem de solicitant din punct de vedere fizic, pentru Adi Nartea efortul depus in timpul filmarilor nu e suficient. Actorul face sport chiar și in pauzele dintre scene, dar și in vacanțe, astfel incat sa se mențina in forma.Adi Nartea are mare priza la public, grație talentului actoricesc, dar și fizicului. Eforturile sale sunt, insa, pe masura succesului. Deși serialul ”Vlad” abunda in scene de acțiune, pentru Adi nu e de ajuns efortul fizic depus la filmari. ”Cand intre secvențe ai o pauza de vreo patru ore, spre exemplu, te mai duci și mai alergi…