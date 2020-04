Coronavirus face noi victime! Cinci noi decese, inregistrate astazi

Grupul de Comunicare Strategica anunta cinci noi decese provocate de infectarea cu coronavirus.Deces 158Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Bals, confirmat in 1.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boala renala… [citeste mai departe]