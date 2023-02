Culmea absolută: mașină indisponibilizată pentru cercetări, dispărută chiar din curtea poliției Potrivit presei locale, totul a pornit dupa ce, la sfarșitul lunii ianuarie, polițiștii au surprins un conducator auto care conducea cu viteza și au incercat sa-l opreasca. Șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire și a continuat sa goneasca. Acesta a reușit sa scape, dar a abandonat autoturismul pe un teren agricol din comuna Rachiți, relateaza Monitorul de BotoșaniUlterior, polițiștii au ridicat mașina și au dus-o la sediul Serviciului Rutier pentru a fi examinata criminalistic. Doar ca autoturismul a disparut din locul in care fusese lasata, lipsa acestuia fiind sesizata marți, pe 14 februarie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

