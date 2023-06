Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol și-au facut bagajele dupa nunta și au plecat in luna de miere. Artistul iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face in aceste zile.Gina Pistol și Smiley s-au casatorit pe 27 mai, apoi și-au facut bagajele și au plecat in luna de miere, in Sudul Franței. In fiecare zi, cantarețul…

- Specialiștii in IT au descoperit rețeta unei vieți mai bune in Romania. Un cost al vieții redus, viteza buna la internet și taxele mici, acestea sunt cateva dintre aspectele care ii țin pe IT-iști in țara noastra, chiar daca lucreaza pentru companii din strainatate. Aceștia spun ca salariile mari oferite…

- Imaginile dramatice cu un tanar care a turnat benzina, și-a dat foc și a ars precum o torța, sub privirile pasive ale trecatorilor, au devenit virale și au șocat opinia publica din Romania. Alexandru, un tanar de 19 ani din Ramnicu Valcea, s-a stins din viața in doar cateva minute, devenind, fara sa…

- De mai bine de patru ani, o familie nu mai are liniște de cand nu mai știe nimic de fiul lor. Nicu ar fi fost ucis in drum spre Anglia chiar de șoferul unui microbuz, care i-a propus un loc de munca. Familia face acuzații grave la adresa barbatului și spune ca tot el este cel care a trimis in Romania…

- In fața anchetatorilor, cei doi, mama copilului și tatal vitreg suspectat de crima, se acuza reciproc. Romanul de 34 de ani, care a fost extradat din Olanda in Belgia, insista ca nu are nicio legatura cu moartea baiatului de 9 ani. Instanța a decis insa recent ca acesta va ramane in inchisoare cel puțin…

- Diana Bianca a plecat cu soțul sau in vacanța departe de Romania și spune ca a fost o decizie ințeleapta, mai ales ca locul este incarcat de spiritualitate. Femeia de afaceri a marturisit ca pentru ea, sarbatorile au o semnificație cu totul speciala, așa ca, și-a pus o dorința in noaptea de Inviere.