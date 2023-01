Culiță Sterp se duce la un concert în Spania, deși este sub control judiciar Celebrul manelist a primit permisie din partea judecatorilor de a concerta in Spania, deși se afla sub control judiciar. Magistrații de la Judecatoria Cluj-Napoca au decis marți ca manelistul Culița Sterp poate parasi țara. El a fost trimis in judecata dupa ce a produs un accident rutier, la Cluj Napoca, fiind sub influenta drogurilor și a alcoolului. Judecatorii au decis ca manelistul poate parasi țara, insa decizia nu este una definitiva. Culița Sterp a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a parasi țara, dupa ce s-a urcat baut și drogat la volan și a provocat un accident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

