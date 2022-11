Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Culița Sterp se afla sub influența substanțelor psihoactive la momentul producerii accidentului din Cluj-Napoca, din 17 noiembrie. ”Ca urmare a cercetarilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- „Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., in jurul orei 02.00, in centrul municipiul Cluj-Napoca, in care au fost implicate doua autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat sa comunice urmatoarele:Ca urmare a cercetarilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției…

- Interpretul de manele Culita Sterp va fi cercetat sub control judiciar pentru parasirea locului accidentului, a anuntat Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Procurorii au afirmat ca barbatul ranit in evenimentul rutier in care a fost implicat Culita Sterp are nevoie de doua, trei zile de ingrijiri…

- Culița Sterp a fost reținut pentru 24 de ore, dupa accidentul rutier produs in Cluj. Potrivit politistilor, artistul era baut in momentul in care s-a produs incidentul si a plecat de la locul accidentului.Polițiștii spun ca Sterp ar fi facut mai multe ilegalitați:A fost surprins de aparatul radar cu…

- Ieri, 7 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare-Biroul de Ordine Publica, Biroul de Investigații Criminale, Biroul Rutier, precum și colegi din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au desfașurat activitați informative pe intreaga raza a municipiului Satu Mare,…

- Luni, in jurul orei 15:15, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza municipiului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești-Biroul Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe Bulevardul Republicii. Inițial conducatorul auto nu a tras pe…