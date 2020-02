Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul pop canadian Justin Bieber a oferit marti seara in complexul O2 Arena din Londra in fata fanilor sai cei mai norocosi si in premiera mondiala cateva extrase din viitorul sau album "Changes" prin care revine la ritmurile r&b (rhythm and blues) si care va fi lansat pe 14 februarie, de Ziua…

- Culița Sterp este mai tot timpul pe drumuri catre concerte, insa mereu se intoarce acasa in sanul familiei, acolo unde este cel mai mic. Cantarețul se bucura de prezența celor dragi, insa uneori are mare și de mici surprize din partea apropiaților.

- Culita Sterp este in culmea fericirii. Cantaretul petrece niste clipe minunate alaturi de Carmen de la Salciua intr-o vacanta de vis, dragostea plutind din nou in aer pentru cei doi. Desi se afla departe de casa, artistul nu a uitat de cei dragi, drept pentru care i-a facut un cadou deosebit surorii…

- Culița Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi de muzica de petrecere. Cantarețul face furori oriunde merge prin țara, iar 2019 a fost unul dintre cei mai buni ani de pana acum pentru el.

- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct, transmite...

- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct.

- Culița Sterp trece prin momente delicate in familia sa. Cantarețul de muzica de petrecere a facut anunțul pentru toți cei care il urmaresc pe pagina sa de socializare. Socrul surorii sale mai mari a decedat, iar intreaga familie se pregatește de inmormantare.

- Leo Iorga a murit in urma cu o luna, dupa o lupta dura cuboala nemiloasa. Astazi, unul dintre cei mai iubiți interpreți din Romania, arfi implinit 55 de ani, iar fiul lui a publicat un mesaj emoționant pe cotul desocializare. Unul din baieții regretatului artist, Paul Iorga, a postat pe contul sau de…