Culiţă Sterp, fire mărinimoasă, le dă bani fraţilor săi, după care îi cere înapoi. "Trimite-i înapoi şi să nu mă mai cauţi" Culița Sterp are grija de frații lui și, cand simte ca sunt suparați, ii ajuta cu bani ca sa le ridice moralul, scrie wowbiz.ro. Artistul de muzica de petrecere a ajuns sa se certe cu Iancu dupa un astfel de episod. Suparat ca fratele lui nu i-a apreciat gestul, Culița i-a dat un mesaj public. "Uitați ce frate am. Am vazut ca era suparat și am zis sa ii pun niște bani, ca sa ai treaca supararea, ca ma gandeam ca nu are. Asta s-a intamplat ieri și el nici macar nu mi-a vazut mesajul. Iancu, sugaciule, trimite banii inapoi și sa nu ma mai cauți", a scris Culița Sterp pe contul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

