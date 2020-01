Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a facut dezvaluiri extrem de emotionante despre cele doua comori ale sale: Andrew si Gloria, copiii ei. Jurata de la "Te cunosc de undeva" l-a primit pe colegul nostru, reporterul special Dima Trofim in casa ei, chiar in ziua in care fiul sau si-a sarbatorit ziua de nastere.

- Culița Sterp trece prin momente delicate in familia sa. Cantarețul de muzica de petrecere a facut anunțul pentru toți cei care il urmaresc pe pagina sa de socializare. Socrul surorii sale mai mari a decedat, iar intreaga familie se pregatește de inmormantare.

- Englezul Michael Owen, 40 de ani, a acordat un interviu pentru jurnalistul Carl Markham in care a vorbit despre cariera lui și despre problemele de sanatate avute. „Probabil ca pana la 20 de ani eram unul dintre cei mai buni jucatori de varsta mea. Asta a continuat pentru o perioada, dar accidentarile…

- TVR 1 va lansa pe 23 decembrie reality show-ul „Down the Road. Aventura“, in care protagonisti sunt opt tineri cu sindromul Down. Mircea Radu, gazda emisiunii, este cel care ii va duce pe tineri „in calatoria vietii lor“, in Brasov, acolo unde au avut loc filmarile.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Daca in ultima perioada a fost in centrul atenției datorita relației cu Culița Sterp, Carmen de la Salciua a decis sa este momentul sa raspunda sincer la intrebarile adresate de fani pe contul sau de socializare. Una dintre ele…

- Culița Sterp este un artist foarte iubit de la noi din țara, iar oriunde merge reușește sa ridice publicul in picioare. Cantarețul este foarte atașat de familie și mergeau cand are timp sta acasa și petrece cu familia sa. Inainte sa plece spre unul dintre concerte, Culița Sterp a facut-o pe mama sa…

- Intr-o ceremonie emotionanta, artisti, prieteni si oameni simpli si-au luat adio de la Mihai Constantinescu. Cantaretul atat de iubit de romani a fost inmormantat cu onoruri militare si decorat post-mortem. In ziua despartirii, prietenii au povestit cum au sperat intr-o minune.

- Cunoscut pentru relatia cu Carmen de la Salciua, Culita Sterp a avut parte de o surpriza neasteptata. Cantaretul s-a intalnit cu Florin Salam, unul dintre cei mai iubiti cantareti de manele. Cei doi s-au fotografiat, iar poza a starnit multe reactii.