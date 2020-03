Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a lucrat o perioada ca sofer si garda de corp pentru Donald Trump se afla de 19 luni in arest in SUA, dupa ce a fost implicat intr-o frauda cu asigurari in Romania.Romanul, care a lucrat o perioada ca sofer si garda de corp a lui Donald Trump, a fost retinut si urma sa fie deportat…

- Aburii alcoolului i-au luat mințile unui șofer din Argeș, care a tarat cu mașina cațiva metri un polițist. Incidentul a avut loc in comuna Domnești, cand individul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina. Surpriza a venit cand agenții de la rutiera i-au pus etilotestul. Barbatul avea peste…

- Un barbat, de 39 de ani, din orașul Novaci, Gorj, a fost depistat marți in trafic in timp ce conducea un autoturism pe strada Rovine din orașul Novaci, avand o concentrație de 1,38 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sange in…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident petrecut duminica seara, in centrul Clujului. In jurul orei 19.00, un sofer de 21 de ani din Republica Moldova a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit frontal un autoturism in care se aflau trei persoane, care circula regulamentar.

- Un sofer beat in varsta de 36 de ani din Cahul a ajuns cu masina intr-un copac dupa ce a incercat sa fuga de politistii de patrulare.Totul s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 01:50.

- Polițiștii din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere. Din cercetari a reieșit…

- Un sofer buclucaș din SUA a fost prins circuland pe banda speciala destinata vehiculelor ocupate de mai mult de o persoana (denumita HOV - High Occupancy Vehicle Systems sau carpool), avand pe scaunul din dreapta un pasager puțin dubios. Un schelete imbracat cool a fost personificat de catre "stapan",…

- Gestul unui sofer roman de Uber de a o pune pe o artista nevazatoare sa plateasca dublu o cursa i-a scandalizat pe englezi. Acum, barbatul a ajuns in fata unui tribunal britanic si va trebui sa dea explicatii pentru faptele sale.