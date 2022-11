Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a fost reținut de catre oamenii legii, in urma accidentului pe care l-a provocat in Cluj. Cantarețul a incalcat limita de viteza, iar potrivit informațiilor aparute, acesta conducea și sub influența bauturilor alcoolice.

- Comenzile de Black Friday 2022 au depașit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7,21 ora start a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor dupa prima jumatate de ora s-a ridicat la 151 de milioane de lei.In primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de produse,…

- Fostul deputat democrat, fugarul Vladimir Andronachi, a fost reținut in dimineața zilei de miercuri, 2 noiembrie, pe sensul de intrare in țara prin punctul de trecere a frontierei „Criva-Mamaliga”. Potrivit Poliției, acesta a fost condus la Procuratura Anticorupție. Amintim ca anterior Vladimir Andronachi…

- Astazi, la primele ore ale dimineții mascații au descins in locuința lui Fane Vancica. Ulterior, interlopul a fost incatusat și dus la secția de poliție pentru audieri. Este acuzat de rapire și tulburarea liniștii publice. Primele imagini cu Fane Vancica saltat de mascați. A fost reținut pentru 24 de…

- Ieri a fost sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu. Celebrul manelist și iubita lui, Marymar, au fost nași de botez pentru o fetița. Artistul a postat mai multe imagini de la eveniment pe rețelele de socializare. Cantarețul, dedicații fara numar pentru femeia care i-a cucerit inima.