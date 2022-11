Culiță Sterp a fost reținut după accidentul din Cluj! Manelistul se află în arestul poliției Culița Sterp a fost reținut pentru 24 de ore dupa accidentul din Cluj. Dupa ce a fost surprins de aparatul radar cu viteza mai mare decat cea permisa, și a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii, in timp ce fugea de aceștia, a intrat intr-o intersectie pe culoarea rosie a semaforului și a lovit in plin o alta mașina. A plecat apoi de la locul accidentului. Potrivit informațiilor, acesta conducea sub influența bauturilor alcoolice. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

„Polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea pentru 24 de ore a conducatorului auto in varsta de 30 de ani, din județul Hunedoara, implicat in cursul nopții in accidentul rutier produs in centrul municipiului Cluj-Napoca.Cercetarile sunt continuare in cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul…

Polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea pentru 24 de ore a conducatorului auto in varsta de 30 de ani, din județul Hunedoara, implicat in cursul nopții in accidentul rutier produs in centrul municipiului Cluj-Napoca. Este vorba despre manelistul Culița Sterp, care a fost prins de radar cu 96…

