Culiță Chiș, explicații pentru blocarea tramvaielor noi în intersecții Un comunicat al echipei de implementare a proiectului din Primaria Timișoara, semnat de Culița Chiș, vine cu explicații in privința motivului pentru care tramvaiele nou-nouțe se blocheaza in anumite intersecții: infrastructura și lipsa de experiența a vatmanilor cu noul vehicul. „Referitor la situațiile in care tramvaiele raman blocate in intersecții, dupa o cercetare amanunțita asupra […] Articolul Culița Chiș, explicații pentru blocarea tramvaielor noi in intersecții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

