- "Am decis azi in Biroul Politic National ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile ca ministrul de Externe sa vina in fata comisiei de politica externa sau comisiilor reunite de politica externa pentru a da explicatii pe urmatoarele aspecte: vrem sa stim care este geneza acestui memorandum…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…

- Reprezentantii Guvernului au sustinut, vineri, ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria ”Documente confidentiale” si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala, se arata intr-un raspuns remis Mediafax.

- Potrivit informatiilor publicate oficial de Guvern, in sedinta de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, insa niciunul nu are legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, intrebat de jurnalisti daca a fost adoptat documentul care viza Ambasada Romaniei din…

- Reacția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: ”Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția Guvernului Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul. In sedinta de ieri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat in MAE,…