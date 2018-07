Stiri pe aceeasi tema

- 'In ceea ce priveste gradul de cunoastere a legislatiei concurentei, companiile din Romania se impart in doua mari categorii: companiile mari, in special cele multinationale, care au cultura concurentei. De cealalta parte sunt companiile mici si mijlocii, care, sa fiu sincer, nu prea cunosc care sunt…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, raporteaza incheierea primului trimestru din 2018 pe o directie ascendenta si anunta o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane lei aferenta acestei perioade,...

- Reprezentanții filialei aradene critica majoritatea parlamentara pentru ca vrea sa promoveze masuri extrem de blande pentru executarea pedepselor. Pe langa introducerea inchisorii la domiciliu sau de weekend, s-a stabilit ca daca exista o condamnare de pana la 5 ani, dupa un an judecatorul va fi…

- O curte de apel din Italia a decis ca omul de afaceri clujean Ioan Bene sa execute dupa legile italiene o pedeapsa aplicata in Romania. In Italia, pedepsele mai mici de cinci ani, fara violența, se executa in libertate. Ioan Bene a fost condamnat in dosarul fostului președinte al Consiliului Judetean…

- Omul de afaceri Liviu Tudor a anuntat ca va construi in cadrul parcului sau de afaceri West Gate din cartierul bucurestean Militari prima piscina exterioara cu pista de alergare si roller blading din Romania dedicata corporatistilor, printr-o investitie de 1,5 milioane de euro.

- Pentru mediul de afaceri din Romania cea mai mare problema o reprezinta modificari dese ale Codului fiscal. Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...

- Omul de afaceri Horia Simu, judecat in unul dintre dosarele ANRP a fost audiat, marți, de procurorii DNA, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de corupție. La ieșirea de la DNA acesta a afirmat ca este martor in respectivul dosar și ca a stat doar 30 de minute in fața anchetatorilor pentru ca…