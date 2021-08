Culisele statului pararel, ora 18 - Rechinii imobiliari care au vrut Aeroportul Băneasa Romania, țara șmecherilor sau a „baieților deștepți” care se descurca in orice condiții, gasesc soluții sa ocoleasca legea, se invart in sferele cele mai inalte și jongleaza cu sute de milioane de euro. Inchiderea Aeroportului Baneasa in urma cu aproape 10 ani a suscitat multe discuții pana la cel mai inalt nivel al politicii. Ponta l-a acuzat pe Mihai Razvan Ungureanu ca a mutat cursele low-cost pentru ca avea casa langa pista. Insa comoara imobiliara de peste 1 miliard de euro din zona respectiva agita spiritele chiar și astazi. Un nou proiect imobiliar cu un regim de inalțime mult mai mare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

