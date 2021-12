Culisele Statului Paralel: Val de ironii pe pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis "Le-am transmis membrilor CSM ca așteptarile romanilor de a avea o justiție moderna, independenta și funcționala raman la fel de actuale și legitime. Pandemia și schimbarile din mediul politic au franat reformele demarate in anii trecuți, insa acestea nu mai pot intarzia. (....) Imi doresc ca reforma sistemului judiciar sa fie mai puțin politizata, pentru ca accentul sa fie pus pe substanța propunerilor, și nu pe caștigul de imagine," a scris președintele pe Facebook, iar discursul a starnit furia multora dintre urmaritorii sai."Romanii au așteptari, domnule președinte! Dar dvs ați avut grija… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- DECLARAȚII IOHANNIS:Octombrie 2019: "Nu ti-ar fi rusine, PSD (...). PSD-istii au inceput razboiul impotriva Romaniei si impotriva romanilor. Noiembrie 2019: O Romanie fara PSD. Ca sa fiu bine inteles: O ramanie fara PSD in conducerea statului.Noiembrie 2020: PSD este principalul vinovat pentru acest…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu scrie intr-un editorial publicat pe Republica.ro ca alegerea PNL de a negocia cu PSD pentru formarea noului guvern confima ”condiția fireasca și neschimbatoare a liberalilor post `89”, aceea de ”partid atarnator de PSD”. Numindu-i pe liberali ”natangi la poarta stangii”,…

- Cristian Tudor Popescu defineste PNL-ul drept „partid atarnator de PSD” intr-un articol publicat in Republica. El se asteapta ca PNL sa aiba soarta PNTCD. „Cu pretul unei considerabile solicitari a creierului gros si a celui subtire, Iohannis si Citu au reusit sa trimita PNL, din pozitia de principal…

- Cițu a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca are prieteni care au ajuns in spital dupa tragedie și ca, dupa a6 ani, durerea este la fel de puternica. ”Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada in care imi aduc aminte, inevitabil,…

- "In urma cu aproape șase ani, opinia publica era șocata de informația potrivit careia Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pierduse definitiv in instanța una dintre casele pe care le avea in proprietate. In 2015, familia presedintelui Klaus Iohannis a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Brasov, un…

- Fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru, nu crede ca mai este posibila refacerea coaliției de guvernare PNL, USR-PLUS și UDMR, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș sa formeze un nou guvern.Intr-o postare de marți pe Facebook, fostul ministru al muncii…

- Numeroase comentarii negative, ironii și jigniri au aparut pe contul de Facebook al președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a postat un mesaj despre criza politica. Domnule Președinte, sunteți bine? Clipiți de doua ori, scrie un roman. Mesajul care a starnit numeroase comentarii…

- Pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis este luata cu asalt de mii de romani furiosi, mare parte dintre acestia fiind chiar votanti ai presedintelui, dupa ce acesta a anuntat ca USR este vinovat de criza politica si ca a programat abia pe saptamana viitoare consultarile pentru desemnarea unui nou premier.…