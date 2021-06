Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a aprobat, miercuri, 9 iunie, desemnarea Agenției Naționale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ca autoritate competenta in domeniul dispozitivelor medicale. De asemenea, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a fost numita și autoritate suprema…

- Medicamentul antiviral Favipiravir, folosit tratarea cazurilor ușoare și medii de COVID-19 va fi produs de luna viitoare de fabrica de medicamente Terapia Cluj-Napoca. Anunțul a fost facut de CEO-ul companiei, Dragos Damian, potrivit Ziarul Financiar.In fabrica Terapia din Cluj urmeaza sa inceapa productia…

- Romania este in pericol sa ramana fara singurul antiviral care mai are eficiența in cazurile ușoare și medii de Covid. Este vorba despre Favipiravir, care, in acest moment, este importat din India, care ar putea interzice toate exporturile pentru tratamentele Covid, dat fiind situația dezastruoasa a…

- Autoritatile indiene au anuntat duminica suspendarea licentelor de export pentru antiviralul Remdesivir, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in tara, care a atins niveluri record cu peste 152.000 de infectari confirmate intr-o singura zi. Situatia din India poate pune in pericol…

- Un nou derapaj marca Olivia Steer. Aceasta susține ca pacienții cu COVID-19 mor „sufocați și insetați”, uciși de „protocoalele criminale ale Organizaței Mondiale a Sanatații” și cu „complicitatea criminala a eroilor din linia intai”. Mai mult, una dintre cele mai vehemente antivacciniste din Romania,…

- Zilele acestea auzim din nou lamentari dupa lamentari referitoare la devalorizarea monedei naționale. Trecând peste lipsa proprietații cuvintelor celor ce folosesc formulari de genul - NOU MAXIM ISTORIC pentru EURO - cu referire la cotația media calculata de BNR, am vrut sa vad, înca odata,…

- Fabrica de medicamente Terapia din Cluj a inceput probele tehnologice in vederea posibilitații de a fabrica Favipiravir in țara. Imediat ce acesta posibilitate va fi confirmata, Terapia va incepe producția in Romania. Compania farmaceutica Terapia a anunțat intrarea in țara a unei noi transe de 1.165.000…

- Franta, Germania si Italia s-au alaturat luni Danemarcei, Norvegiei, Bulgariei, Islandei si Thailandei oprind utilizarea vaccinului dupa rapoarte vizand reacțiile adverse la unii pacienti care au primit vaccinul. Spania va opri utilizarea vaccinul AstraZeneca COVID-19 timp de cel putin 15 zile, a informat…