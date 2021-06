Anca Alexandrescu: De ce v-ați intors din Africa?Ovidiu Tender - Dupa ce urma sa fiu condamnat?AA - ExactOT- Ați crezut ca daca stați la masa cu ei va fi corect procesul?AA - Nu, nu. Știam ca nu va fi. Intamplator cand trebuia sa se judece dosarul meu in completul format din Camelia Bogdan și Mihalcea, s-a desparțit in doua..ca am ințeles ca daca nu se potrivește unul, sa vina celalalalt și așa a și fost. Prima data am nimerit la Camelia Bogdan. Vedeți.. AM OBSERVAT CA S-AU facut modificari in sistemul de alegere aleatorie pentru ca dosarul sa ajunga la cine trebuie. Am vrut sa reacționez dar…