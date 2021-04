Culisele statului paralel: LUPTA politică pentru conducerea Serviciilor In comunism, Securitatea era instituția subordonata total lui Nicolae Ceaușescu, liderul Partidului Comunist Roman. Ordinele primite de la acesta erau executate fara niciun fel de opoziție. Insituția punea in practica politica partidului.Dupa caderea regimului comunist, principalul partid, fie ca s-a numit FSN, PDSR sau PSD, a fost primul care a incercat sa recreeze instituțiile de informații și de forța pentru ca apoi sa controleze tot ce inseamna puterea in stat: respectiv pe cea legislativa - Parlamentul, pe cea executiva - Guvernul, și pe cea judecatoreasca – Justiția. Dupa venirea la putere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

