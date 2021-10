Culisele statului paralel | Ludovic Orban, critici dure față de măsurile decise de Cîțu în pandemie: ”Parcă avantajează producătorii de vaccin” Doua dintre deciziile criticate de Orban sunt eliminarea testelor din Certificatul verde și achiziționarea unui numar prea mare de vaccinuri anti-Covid. ”Este demonstrat științific faptul ca vaccinul nu inseamna ca nu poți sa transmiți și ca nu poți sa te imbolnavești. Daca ai un test RT PCR e o proba mult mai clara a faptului ca nu transmiți boala.In loc sa luam 120 de milioane de vaccinuri, ar trebui sa luam teste. Eu nu am fost de acord cu vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Am spus sa se testeze frecvent. Eu sunt vaccinat, se demonstreaza ca pot sa transmit virusul,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

