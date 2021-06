Culisele statului paralel | Elena Mateescu (ANM): Europa a fost continentul cel mai cald în 2020. Cum putem preveni fenomenele meteo extreme ”Emisiile cu efect de sera reprezinta principala sursa cand ne conectam cu informațiile privind schimbarea climatica. Vor fi și mai multe fenomene meteo extreme daca nu vom respecta ținta Acordului de la Paris, de a limita creșterea temperaturii cu 2 grade pe an, poate chiar 1,5 grade. Fiecare an a doborat recordurile din anii anteriori. Din 1900 pana in prezent, 2019-2020 sunt cei mai calduroși ani din istoria masuratorilor meteorologice in Romania. La nivel mondial, ultimul deceniu este cel mai calduros din 1987 și țara noastra se inscrie in același scenariu. Este foarte greu sa te pronunți… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

