Ușor de manipulat, ușor de speriat. Copiii nascuți in anii comunismului au fost victime sigure și singure in fața regimului. Ofițerii de Securitate n-aveau mama, n-aveau tata. Cu atat mai puțin mila fața de micuții crescuți in foame, frig și cu cheia de gat.Pentru securiști, peste 10.000 de copii și adolescenți nu au reprezentat decat o cheie de acces in viețile private și o metoda de acoperire a unor minciuni. I-au transformat in turnatori ai dascalilor și ai prietenilor, sub amenințari și chiar și batai.Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis sa transmita…