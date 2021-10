Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politician considera ca masurile ar fi trebuit luate mai de mult și sa fie mai dure The post Miron Mitrea considera blande RESTRICȚIILE: „Spitalele nu mai fac fața, nici cimitirele, nici crematoriile" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Miron Mitrea considera blande RESTRICȚIILE:…

- Miron Mitrea a criticat dur situația politica generata de premierul Florin Cițu și modul in care a caștigat șefia PNL The post Culisele puterii | Miron Mitrea, despre legatura intre nivelul de educație, modul de ințelegere a democrației și rata de vaccinare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Miron Mitrea a atras atenția ca votul asupra moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu ar putea fi amanat din cauza noilor restricții care au intrat in vigoare duminica The post Culisele puterii | Miron Mitrea arunca bomba zilei: Noile restricții decise de Cițu ar putea AMANA votul pe moțiune appeared…

- Mitrea considera ca PNL nu mai are șanse sa-și revina pe scena politica și ca razboiul ar putea fi caștigat de USR-PLUS daca ramane in opoziție The post Culisele puterii | Miron Mitrea: PNL este istorie. USR-PLUS ar putea caștiga razboiul politic, cu o condiție appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Consultantul politic i-a acuzat pe liberali ca, in aceasta lupta interna, nu au discutat nimic despre romani și Romania The post Culisele puterii | Miron Mitrea: Iohannis a caștigat alegerile din PNL cu omul cel mai servil. M-a izbit lașitatea liberalilor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Un alt liberal care a avansat foarte repede este Ionel Ovidiu Bogdan The post Culisele statului paralel | "Echipa caștigatoare" de bani publici – Ionel Bogdan, susținatorul lui Cițu, contracte de zeci de mii de euro cu statul appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului…

- Mai sunt doua zile pana cand taramul magic UNTOLD se redeschide pentru zecile de mii de fani The post UNTOLD 2021: Peste 2000 de angajati MAI si 700 de agenti de securitate privati vor fi prezenti la festival appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: UNTOLD 2021: Peste 2000 de angajati…

- Un accident rutier violent s-a produs ieri intre doua auto The post Accident in Cluj-Napoca! Trei persoane din Mures si Bistrita au ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Cluj-Napoca! Trei persoane din Mures si Bistrita au ajuns la spital Credit autor:…