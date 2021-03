CULISELE PUTERII | Miron Mitrea: „Florin Cîțu nu calmează oamenii, îi isterizează. O să piardă și el, o să piedem și noi” „Guvernul nu se lupta ca sa imbunatațeasca sanatatea populației, lupta sa țina pandemia in loc.In toata lumea masurile de inchidere parțiala au avut efecte.Frustrarea se manifesta prin violența verbala. Eu ii sfatuiesc in fiecare saptamana: da-le o soluție.Domnule Cițu, un sfat de la un politician cu multa experiența: Cand ești la putere nu poți sa fii suparat pe populație. O sa te trimita acasa oamenii și o sa fracturezi partidul. Ca nu doar el ia note mici, ci și partidul. Florin Cițu nu calmeaza oamenii, ii isterizeaza. O sa piarda și el, o sa piedem și noi.El e primul care trebuie sa aiba… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

