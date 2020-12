Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat finalul negocierilor cu partenerii de coaliție, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca partidul pe care il conduce nu va vota acest Guvern „al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii nationale”. „Sandramaua pierzatorilor se va prabusi…

- In criza de timp si intr-un razboi al declaratiilor, discutiile pentru gasirea unei majoritati care sa guverneze se poarta cu toate armele pe masa. Sunt sanse sa vedem fumul alb al intelegerii, sustin liberalii, in timp ce USR spune ca are totul pregatit.

- Biroul Politic National al PNL a validat, miercuri, varianta ca presedintele liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propunerea de premier, iar ministrul de Finante, Florin Citu, – propunerea de presedinte al Senatului. Ludovic Orban vrea sa fie din nou premier. Liderul PNL le-a propus colegilor din coaliție…

- ”M-a surprins un pic dimensiunea victoriei AUR-ului.Ce pot vedea, la cald... prima concluzie este ca partidele-balama au disparut și asta o salut. Am scapat de partidele care ba luau unii dintr-o parte, ba din alta - PMP și Pro Romania. Astfel de partide nu folosesc in general nimanui.Singurul partid…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca propunerea PNL de premier in persoana lui Florin Citu este una buna din punct de vedere operational, executiv, insa ramane de vazut cum se va descura actualul ministru ca politician.

- „In ce-l privește pe domnul Orban - dupa ce domnul Cițu a trecut dincolo de ușa spunand scurt ce a avut de spus, ca un profesionist – era dispus sa stea pana dimineața cu jurnaliștii, pentru a transmite semnalul „Tot eu sunt șeful!”. Ați vazut cum dadea foarte galant, generos informații din interior?,…

- Proiectul, care a trecut deja de Senat, conține un amendament depus de Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor in guvernul Dancila și un influent politician in Dobrogea, amendament ce face practic imposibila demolarea teraselor construite ilegal, scriu jurnaiștii G4Media. In ce condiții poate…

- Președintele Comisiei Economice a Senatului, senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat marți colegii parlamentari, dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, nu a participat la o audiere online, ca ii va face demnitarului plangere penala pentru abuz in serviciu. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a reacționat…