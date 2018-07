Grav accident rutier in Mamaia-zona Butoaie. Un minor a fost izbit de masina condusa de o tanara. Dinamica nefericitului eveniment

Un grav accident a avut loc, in aceasta noapte, in Mamaia, acolo unde potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 21:50, o femeie, de 31 de ani, a… [citeste mai departe]