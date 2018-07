Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Emil Boc, Gheorghe Flutur, Anca Boagiu, Roberta Anastase, Alexandru Peres se numara printre fostii democrat-liberali care participa, miercuri, in Capitala, la intalnirea cu fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga, scrie Agerpres. Inainte de intalnire, Gheorghe Flutur nu a dorit sa precizeze care este…

- Fostul co-președinte PNL Vasile Blaga a declarat marți, pentru HotNews.ro, ca ședința pe care a convocat-o cu foști democrat-liberali nu are legatura cu susținerea pentru Ludovic Orban, nici nu este "impotriva cuiva", ci este doar o intalnire informala "intre prieteni și colegi" inaintea anului electoral.

- In toiul discuțiilor și disputelor despre posibila debarcare a liderului PNL, Ludovic Orban vorbește despre ospitalitate. „Sediul PNL este deschis pentru intrunirea membrilor partidului, indiferent cine sunt membrii partidului, intalniri la care sa se dezbata problemele partidului, sa se ia decizii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu fostii pedelisti, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de sustinere a sa la sefia PNL ca "simple speculatii de presa".

- Fostul co-presedinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, miercurea viitoare, ora 16.00, la o intalnire unde vor conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la sefia formatiunii. Sursele politice au precizat ca la intalnirea in…