Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat, marti, despre rezultatul negocierilor pentru formarea coalitiei de guvernare si a afirmat ca a facut tot ce a depins de el. ”Daca a fost nevoie sa ma dau la o parte, m-am dat la o parte. Toate aceste lcururi le-am facut pentru a debloca situatia”, a afirmat Citu. Acesta…

- Cluj se afla in topul județor din Romania dupa evoluția numarului de angajați, intr-un an. Companiile din București, Cluj și Timiș au avut cele mai multe recrutari in perioada august 2020 - august 2021.

- Președintele Klaus Iohannis, va susține joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, a anunțat Administrația Prezidențiala. Declarația șefului statului se va da la finalul...

- Fostul președinte al PNL Crin Antonescu spune ca sunt puține șanse pentru refacerea coaliției dintre liberali și USR, pentru ca intre cele doua partide exista multa ostilitate și „conflicte fundamentale”. Pe de alta parte, Antonescu spune ca nu se poate vorbi nici despre o refacere a USL, alianța dintre…

- Liberalii ar putea sa inainteze o propunere de premier si sa renunte la Florin Citu, pentru a se ajunge la o intelegere in cadrul coalitiei, iar Dacian Ciolos sa renunte la mandatul de premier desemnat. Surse liberale au precizat pentru News.ro ca este singura varianta in care PNL ar accepta refacerea…

- Analistul politic Dorin Iacob a declarat ca este necesara o verificare de catre serviciile de informații a oamenilor din jurul președintelui, a prietenilor acestuia pentru protecția șefului statului și a Romaniei. Acesta s-a referit la influența pe care o poate avea omul de afaceri Michael Schmidt,…

- Județul Cluj are suficiente paturi de terapie intensiva pentru bolnavii Covid 19 și se pot operaționaliza și altele, in funcție de nevoie. Clujul a avut inițial 52 de paturi pe secțiile de terapie intensiva COVID-19 și in prezent are 65. Problema principala o reprezinta resursa umana spune Irina Munteanu,…

- - Aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care implica fonduri de 29 miliarde euro, presupune respectarea de catre autoritatile romane a mai multor conditii, inclusiv legate de sectorul energetic, un domeniu in care Comisia Europeana cere un calendar de inlocuire a carbunelui.…