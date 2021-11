Culisele negocierii PNL - USR (surse) Echipele de negociere ale PNL și USR, conduse de Florin Cițu și Dacian Cioloș, au discutat miercuri, la Parlament, despre refacerea coaliției de guvernare. Surse participante la discuții au relatat pentru ȘTIRIPESURSE.RO cum a decurs intalnirea: 1. Citu i-a zis lui Ciolos ca in seara asta sau maine dimineața ii da un raspuns dupa ce discuta cu PSD și ca, daca PNL alege sa mearga cu USR, atunci el va incerca sa atraga cațiva parlamentari din tabara Orban. Bineințeles, aceștia ar urma sa primeasca avantaje politice pentru a susține investirea Guvernului. Cioloș e de acord sa fie o negociere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

