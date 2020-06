Stiri pe aceeasi tema

- Interviul luat de Anca Alexandrescu fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a provocat un adevarat scandal. Toata lumea s-a intrebat cum de a putut fosta consiliera a lui Dragnea sa stea de vorba, zeci de minute, prin Skype, cu fostul președintel al Camerei Deputaților.Deși Administrația Naționala…

- Liviu Dragnea a acordat un prim interviu presei dupa ce a fost incarcerat. "Sa nu uitam unde sunt. Oricine zambeste aici zambeste amar. Dar asta nu inseamna ca m-au ingenuncheat sau ca m-au infrant. Asta nu s-a intamplat si nu se va intampla. Cu toate ca ei, tot anul asta, nu m-au lasat in pace.…

- Sectia Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost operationalizata pentru gestionarea unor eventuale cazuri medii sau severe de imbolnaviri COVID-19 in randul detinutilor, a informat, duminica, Administratia Nationala a Penitenciarelor.Sectia ATI…

- "STAȚI IN CASA! Impreuna putem reuși!" - este mesajul unei campanii realizate de Administrația Naționala a Penitenciarelor, pentru incurajarea distantarii sociale. Colegii lui Liviu Dragnea de la Penitenciarul Rahova si minorii de la centrul de reeducare Buzias transmis mesaje moralizatoare in contextul…