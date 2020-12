Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au inceput negocierile de pe o pozitie de forta, sustinand ca vor neaparat, pe langa functia de premier, si pe cea de presedinte al Camerei Deputatilor. Aceasta din urma este ravnita insa si de USR-PLUS pentru Dan Barna. Intr-o prima faza, Ludovic Orban a propus ca negocierile sa fie separate…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- ”Romania are nevoie intr-un termen cat mai rapid de investirea unui guvern pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta. Va exista un acord care arata o majoritate parlamentara. Negocierile vor demara sambata dimineața.O sa existe o negociere și la nivelul Parlamentului, comisii parlamentare și…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit joi dimineața, la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala.La întâlnirea de la Cotroceni au fost Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache…

- Liderul grupului USR din Camera Deputatilor, Catalin Drula, a declarat ca propunerea Aliantei USR PLUS pentru functia de premier este, in continuare, Dacian Ciolos, iar o decizie in ceea ce priveste sustinerea pentru viitorul premier va fi luata in urma negocierilor. Catalin Drula a precizat,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca la desemnarea lui Florin Citu drept candidat pentru functia de prim-ministru s-a luat in calcul inclusiv sustinerea partenerilor de la USR si UDMR. Negocierile oficiale incep joi, 10 decembrie. "Vor urma pasii de negociere incepand de maine. Rugamintea…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii va prezenta președintelui Klaus Iohannis trei propuneri de premier. Conform surselor Digi24 , propunerile PNL pentru funcția de premier sunt Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș. Potrivit acelorași surse, cele mai mari șanse le-ar avea actualul premier interimar Nicolae…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…