Stiri pe aceeasi tema

- Cand a acceptat oferta lui Liviu Dragnea de a trece de la Bruxelles la Palatul Victoria, Viorica Dancila pare sa fi pus o singura condiție: sa calatoreasca cat mai des, macar sa vada lumea daca tot va avea cel mai ingrat job din Romania.

- Surse politice convergente susțin ca obiectivul strategic al presedintelui Klaus Iohannis, susținut de cancelariile occidentale, ar fi debarcarea Vioricai Dancila pâna la 1 ianuarie 2019.

- Plangerea lui Orban, inregistrata la DIICOT și repartizata unui procuror, pentru analiza, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Dupa ce liderul PNL a sesizat Parchetul General, in cazul Ambasadei din Israel, premierul Viorica Dancila și liderul PSD Liviu Dragnea fiind vizați pentru inalta tradare…

- Conflictul de politica externa dintre Cotroceni și Guvern pe tema ambasadei Romaniei in Israel iși are originea intr-o discuție privata de 10-12 minute intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- UPDATE Premierul ar fi sunat pe telefonul oficial de la Palatul Cotroceni, la ora 9:52, pentru a-l instiința pe Klaus Iohannis ca nu se va mai prezenta la intalnirea care ar fi trebuit sa aiba loc la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila nu a putut sa ia legatura direct cu președintele, care se afla…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul acestei tari, Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, politician care a recunoscut…

- De acum, nu mai este de joaca: un domn Dragnea fixeaza agenda internaționala a Romaniei, fara sa aiba nici o atribuție in acest sens. Mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv, la Ierusalim , este o decizie instituționala a statului roman, care parcurge proceduri stricte și obligatorii. Dar…