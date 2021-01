Stiri pe aceeasi tema

- Seria Axios, care prezinta culisele degringoladei presedintelui american Donald Trump, relateaza in episodul 7, „Trump turns on Pence”, cum a incercat acesta, pana in ultima clipa, sa-l convinga pe vicepresedintele sau, care l-a aparat mereu in cei patru ani de mandat, sa faca dovada loialitatii inaintea…

- Seria Axios, care prezinta culisele degringoladei presedintelui american Donald Trump, relateaza in episodul 5, „The secret CIA plan” (Planul secret privind CIA), cum acesta a avut in vedere sa forteze instalarea unui loialist in structurile de varf sau chiar la conducerea CIA.

- Seria Axios care prezinta culisele degringoladei presedintelui american Donald Trump continua cu episodul 3, „ Descent into madness ... Trump: Sometimes you need a little crazy” (Plonjarea in nebunie. Trump: uneori e nevoie de putina nebunie), in care noua echipa de avocati, si in principal Syney Powell,…

- Melania Trump, care a pastrat tacerea dupa violentele de la Capitoliu comise de sustinatorii sotului sau, a reactionat in cele din urma luni si a condamnat aceste violente, insa a denuntat si "atacuri" carora le-ar fi cazut victima, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Condamn total violentele care au…

- Barack Obama: “Istoria iși va aminti de actele violente de miercuri la Capitoliu, incurajate de un președinte care a mințit fara intrerupere in legatura cu alegerile prezidentiale din noiembrie, ca un moment de dezonoare și de rușine pentru țara noastra”. Bill Clinton: Potrivit lui Bill Clinton, “Mesa…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi, potrivit Reuters, ca imaginiile cu actele de vandalism de la Capitoliu i-au stârnit ”furie” și amaraciune, adaugând ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a acceptat înfrângerea în alegerile prezidențiale.…

- Foștii președinți dmemocrați Barack Obama și Bill Clinton au vorbit despre violențele de la Capitoliu gnerate de susținatorii lui Trump calificându-le drept un veritabil ataca asupra democrației, potrivit AFP.Obama crede ca violențele de la capitoliu sunt o „rușine”, dar nu o „surpriza”.Fostul…

- Lobby-ul Business Roundtable, care reprezinta cele mai mari companii americane, l-a indemnat miercuri pe Donald Trump sa intervina pentru a pune capat violentelor de la Capitoliu, declansate de partizanii presedintelui in exercitiu in cursul unei sedinte comune a Congresului pentru certificare rezultatului…