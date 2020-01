Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite, a fost votata "cea mai admirata femeie din lume", potrivit unui sondaj realizat recent in America, scrie The Independent.Fosta prima doamna, care a obținut un grad de popularitate constant mai mare decat cel al soțului ei, Barack Obama, in timp ce…

- Placa din bronz care a fost trimsa de presedintele SUA, Donald Trump, a fost asezata pe cladirea Garnizoanei din Piata Libertatii din Timisoara, care va adaposti viitorul Muzeu al Revolutiei. "Aceasta placa este dedicata spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timisoarei si martirilor…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost intampinata miercuri de zeci de elevi in nord-estul Londrei la un eveniment organizat de Armata Salvarii in cadrul caruia a inmanat cadouri de Craciun si a ajutat la decorarea bradului, relateaza Reuters. Melania, care se afla la Londra impreuna cu…

- Melania Trump isi exprima opiniile prin intermediul garderobei sale, nu o place pe Ivanka Trump, iar ea si sotul ei, presedintele Donald Trump, dorm in camere separate la Casa Alba, se afirma intr-o biografie neautorizata a primei doamne a Statelor Unite, citata de AFP. Cartea "Free, Melania", scrisa…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a primit luni bradul care va fi instalat cu ocazia Craciunului la Casa Alba, continuand o traditie care dateaza din 1960, relateaza dpa. Insotita de o escorta militara, sotia presedintelui Donald Trump a iesit din Casa Alba pentru a inspecta…

- Camera Reprezentantilor urmeaza sa se pronunte prin vot - pentru prima oara in sesiune plenara - asupra unei rezolutii ”care reafirma” ancheta in curs si autorizeaza pentru prima oara audieri publice, a anuntat intr-o scrisoare adresata luni grupului parlamentar democrat presedinta Camerei Nancy…