- Alessandro Agostini i-a luat locul lui Walter Mazzarri pe banca tehnica a echipei Cagliari, a anuntat marti clubul ce risca sa retrogradeze din Serie A, printre ai carui jucatori se numara și mijlocasul roman Razvan Marin.

- Radu Dragușin (20 de ani), introdus in minutul 85 al partidei Atalanta – Salernitana (1-1), a ieșit intarziat la ofsaid și a permis gazdelor sa egaleze. „Salernitana merita sa caștige, dar neatenția romanului costa”, il critica italienii. Salernitana a fost foarte aproape sa lege a patra victorie in…

- China considera ca cauza principala a crizei ucrainene este pierderea echilibrului in securitatea europeana. Aceasta opinie a fost exprimata de ministrul chinez de externe, Wang Yi, intr-o discuție cu consilierul diplomatic al președintelui Franței, Emmanuel Bonn, transmite RIA Novosti. "Cauza principala…

- Internationalul roman Radu Dragusin, fundasul echipei italiene Salernitana, figureaza pe locul 38 in topul celor mai buni 100 de tineri fotbalisti Under-21 din Europa, stabilit de CIES Football Observatory, informeaza cotidianul Tuttosport, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razvan Marin (25 de ani) a fost integralist in infrangerea suferita de Cagliari cu AC Milan, scor 0-1. Mijlocașul s-a numarat printre cei mai apreciați fotbaliști din tabara lui Walter Mazzarri. „Razvan Marin, poate cel mai bun mijlocaș ale celor de la Cagliari. A incercat sa dea un șoc, dar nu a reușit…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. VINERI Academia Puskas (Alex Baluța) - Paksi, ora 21:00Parma (Dennis Man) - Cittadella, ora 21:30 SAMBATA Spezia - Cagliari (Razvan Marin), ora 16:00Salernitana (Radu Dragușin) - Sassuolo…

- Razvan Marin (25 de ani) a evoluat in ultimul sfert de ora al remizei dintre Cagliari și Napoli, scor 1-1, in runda cu numarul 26 din Serie A. Walter Mazzarri, antrenorul lui Cagliari, l-a ținut pe Razvan Marin rezerva, pentru prima data in ultimele 9 partide de campionat. Cagliari, formație aflata…

- Mijlocașul roman Razvan Marin (25 de ani) este considerat de presa italiana „omul cheie” al lui Cagliari in duelul cu Napoli din aceasta seara, meci ce conteaza pentru etapa cu numarul 26 din Serie A. Publicația italiana Corriere dello Sport i-a dedicat un articol internaționalului roman, cu ocazia…